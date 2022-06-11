Sigara fiyatları zammı tütün kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. 5 Mayıs günü itibariyle 2 TL zamlanan sigara fiyatlarına 2022 yılının başından itibaren toplamda 8 TL zam uygulandı. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıktı. Özel Tüketim Vergisi zammı henüz paket fiyatlarına yansımazken sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edildi. İddiaların ardından binlerce tütün kullanıcı " Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 11 Haziran 2022 ÖTV zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...