Sigara fiyatlarına zam haberi sonrasında kamuoyunda sigara fiyatlarına ne kadar kaç TL zam yapıldığı araştırılıyor. Öte yandan "En pahalı sigara ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını da merak ediyor. İşte sigara fiyat listesiyle ilgili merak edilenler...