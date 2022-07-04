EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ (4 TEMMUZ 2022)

Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

Gruptaki sigaralara gelen 2'şer liralık zamla Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı 27.50 lira oldu. BAT grubunda ise en düşük fiyatlı sigarası yine 27.50 lira oldu.