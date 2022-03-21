2021 ylının son günlerinde ve 2022'nin ilk haftalarında tütün ve tütün ürünlerine gelen zammın ardından sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları tekel sahipleri ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın zam açıklamasının ardından "sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arandı. İşte, 21 Mart yeni sigara fiyatları listesi...