Sigara fiyatları 5 Temmuz zamlı liste: Sigaraya zammın ardından en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
Yeni sigara fiyatları listesi sigara zammının ardından gündemde yer alıyor. Enflasyon verisinin açıklanması sonrası artan ÖTV tutarındaki artış sonrası sigaraya zam geldi. Bir sigara grubunda görülen zam sonrası yeni fiyatlar sorgulanmaya başladı. Tütün ürünü kullanan kişiler sigara zammı son dakika haberlerini yakın takibe almış durumda. Peki 5 Temmuz Sigara zammının ardından en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte güncel ve yeni rakamlar
- 1
Sigara zammı fiyatları son dakika haberleri ile binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Tütün kullanıcısı ÖTV artışının sigara fiyatlarına yansıması sonrası marka marka sigara fiyatları araştırması yapıyor. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 5 Temmuz 2024 Sigara zammı sonrası marka marka yeni sigara fiyatları listesi
- 2
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni sigara fiyatlarını duyurdu.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Sigara zammı 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
- 3
ÖTV'YE ZAM!
GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplandı.
Söz konusu ÖTV artışları üzerine yüzde 20'lik KDV de geliyor. Dolayısıyla bir paket sigarada tüketiciye yansıyan zam miktarı 7,79 lira olacak. Söz konusu miktar firmaların ÖTV artışını ne kadar sineye çekeceklerine göre değişiklik gösterebilecek.
-
- 4
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 80 TL, en ucuz sigarası ise 71 TL oldu. PM sigara grubunun en pahalı sigarası 73 TL, en ucuzu 66 TL oldu.
- 5