Sigara zammı ne kadar oldu 2020

Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni sigara fiyatları ile karşılaşacak. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte yeni sigara fiyat listesi



SİGARA ZAMMI NE KADAR OLDU 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı, sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi. Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı.

SİGARA FİYATLARI 2020

Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. Vergi artışı ile birlikte en ucuz sigara 50 kuruş zamla 14 TL’ye çıkacak. 14 liralık sigaraya 38 kuruş vergi zammıyla birlikte satış fiyatının 14,50’ye çıkması bekleniyor.

15 liranın üstündeki sigaralara 3 kuruş vergi zammı yapılacak bu artışın satış fiyatına yansıması beklenmiyor.

Rakı, votka ve cinin litresinde 8 lira ÖTV artışı olacak. Böylece 100’lük rakının fiyatı 208 TL’den 216 TL’ye çıkacak. Bir kutu biraya 50 kuruş zam bekleniyor.