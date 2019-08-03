Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni sigara fiyatları ile karşılaşacak. Peki, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte yeni sigara fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI 2019

British American Tobacco şirketine ait sigaralar bugün itibarıyla yeni fiyatlarıyla satılıyor. Philip Morris'in ve JTİ'nin de zamlı fiyatları açıklaması bekleniyor. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olacak.