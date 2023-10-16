Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.024,53 %-1,09
        DOLAR 27,8747 %0,27
        EURO 29,4027 %0,43
        ALTIN 1.712,52 %-0,77
        FAİZ 21,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,21 %-0,49
        BITCOIN 27.907,00 %2,58
        GBP/TRY 33,9695 %0,45
        EUR/USD 1,0535 %0,25
        BRENT 90,57 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 2.800,39 %-0,75
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sigara firmalarına 215 milyon TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Sigara firmalarına 215 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanlığı, sigara firmalarına yönelik incelemelerde çifte fatura düzenleyen firmalara toplam 215 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sigara firmalarına 215 milyon TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel girişimlere karşı soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda yapılan denetimlere ilişkin, "Bakanlığımız müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına toplam 215 milyon TL ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara ham maddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 milyon TL ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon TL idari para cezası kararı olmak üzere toplamda 215 milyon TL kamu zararı tahsili için işlemlere başlanılmıştır" denildi.

        Piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimlerin azami hassasiyetle takip edildiği, bütün sektörde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Bekle bizi Almanya!
        Bekle bizi Almanya!
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        'Düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
        'Düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        EURO 2024'teyiz!
        EURO 2024'teyiz!
        Habertürk Anasayfa