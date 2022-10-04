Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insanın sigara içtiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, bu durumun sigara içmeyen birçok canlıda pasif içicilik oluşturduğunu belirterek, “Sigara dumanında, arsenik, siyanamid, hidrojen, nikotin, amonyak gibi birçok zehir havaya karışıyor ve insanlar gibi hayvanlar da bu zehirlere maruz kalarak pasif içici oluyor” dedi. Ayrıca, sigara izmaritlerinin büyük bir çevre sorunu olduğunu kaydeden Aydın, izmaritlerin hayvanlar tarafından yenildiğinde onların vücutlarında ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğunun altını çizdi.
"KUŞLARDA AKCİĞER, KÖPEKLERDE İSE BURUN KANSERİ RİSKİ VAR"
Yaşadığımız gezegenin tüm canlıların ortak evi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aydın “Sadece insanların değil, hayvanların ve tüm canlıların yaşam hakkı kutsal. Bu sebeple hayvanları da sigaranın zararlı etkilerinden korumalıyız” dedi.
Evde beslediğimiz minik dostlarımızın yanında içtiğimiz sigaranın dumanının bile onların hem tüylerinde hem de iç organlarında geri dönüşü olmayan etkiye sahip olduğunu vurgulayan Aydın, “Bilinçsizce yaktığınız bir sigara bile onların sağlığının bozulmasına neden oluyor. Örnek vermek gerekirse kuşlarda akciğer kanserini tetikliyor, birçok hayvanda göz enfeksiyonuna neden oluyor. Köpekler başta olmak üzere tüm hayvanlarda başta burun ucu kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerinin görülme sıklığını arttırıyor” ifadelerini kullandı.
TOPLUMSAL BİLİNCİN OLUŞMASI İÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖNCÜ OLMALI
Tüylü dostlarımızı sigaranın zararlı etkilerinden korumanın insanlık vazifesi olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, bunun için toplumların el birliğiyle çalışması gerektiğini belirtti.
Aydın, "Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak, toplumumuzda sigara kullanımını en aza indirmek ve mümkünse tamamen ortadan kaldırmak için yıllardır büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadelemiz sadece bireyler için değil topyekûn doğal çevre içindir. Sigaranın insana, hayvana ve doğaya verdiği zararı minimum düzeye indirmek, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak elimizde. Bunun için toplumsal bilinç oluşturulmalı. Toplumsal bilincin oluşmasında sivil toplum örgütleri öncü bir rol üstlenmeli” diyen Aydın “Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak biz, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
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