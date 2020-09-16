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Yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021’den itibaren tüm yeni binalarda zorunlu hale getirilen ve birçok ülkenin de eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji Binalara dönüşümü, ülkemizde de hızlandırmak hedefi ile 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleşecek Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum’20’de, dünyadan ve Türkiye’den 150’ye yakın uzman bir araya gelecek. 35 ülkeden 41 yabancı konuşmacı ile gerçekleşecek 48 oturumda, Sıfır Enerji Binaların ülke ekonomisine katkılarından çevreye, enerji finansmanından yapı ve enerji sektörünün üstleneceği role kadar dönüşüm her açıdan ele alınacak, örnek projeler paylaşılacak.

“Dünya Çözüm Bekliyor, Çözüm: Sıfır Enerji Binalar” ana temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum’20’de konuşma ve sunumları ile yer alacak yabancı uzmanlar, binalarda enerji talebinin azaltılmasının ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının önemine dikkat çekecek, dünyadan başarılı örneklere dair bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.

"ÜLKEMİZİN İMAJ VE TANITIMINA DA ÖNEMLİ KATKI SUNACAK"

ZeroBuild Forum Uluslararası Kurul Üyesi Prof. Dr. Serdar Ulubeyli, “ZeroBuild Forum’20, gerek uluslararası kapsayıcılığı sayesinde ve gerekse bilimsel görüşlere ve endüstriyel uygulamalara aynı anda yer vermesiyle, bu alanda bütüncül bir perspektif oluşturacak ilk uluslararası organizasyon. Biliyoruz ki, Sıfır Enerji Bina kavramının temsil ettiği çevresel ve ekonomik hassasiyetler, sadece devletlerin değil, tüm paydaşların farkındalık ve bilgi aktarımı konusundaki çabalarıyla oluşturulmalı ve yürütülmelidir. Bu anlamda, ZeroBuild Forum’20, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek hem ülkemize hem de dünyaya önemli bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Sıfır Enerji Bina konusunda çatı kuruluşlarının başında gelen Dünya Yeşil Bina Konseyi’nin ve 20’yi aşkın ilgili sivil toplum kuruluşunun takdirini kazanan ve desteğini de alan forum, oldukça fazla sayıdaki ve çeşitlilikteki uluslararası katılımcılar sayesinde, ülkemizin imaj ve tanıtımına da önemli miktarda katkı sunacaktır” dedi.

Konuşmacılar;

Prof. Dr. Arild GUSTAVSEN, Doç. Dr. Enrico FABRIZIO, Dr. Öğr. Üyesi Erwin MLECNIK, Prof. Dr. Chihiro SHIMIZU, Prof. Dr. Ambrose DODOO, Dr. Öğr. Üyesi Carlos JIMENEZ-BESCOS, Dr. Öğr. Üyesi Shady ATTIA, Dr. Öğr. Üyesi Amos DARKO, Bachir NEBIA