Sıfır Atık Vakfı'ndan girişimcilere destek

Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm ilkeleri doğrultusunda çevre bilinci yüksek girişimcileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik Sıfır Atık Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Sürdürülebilir malzemeler alanında üretim yapan girişimlerin bir araya geldiği toplantıda döngüsel ekonomi çerçevesinde üretim modelleri, malzeme inovasyonu ve girişimlerin karşılaştığı yapısal zorluklar ele alındı. Aynı zamanda, bu alandaki mevzuat ve regülasyonların girişimler lehine kolaylaştırılması, politika yapıcılık süreçlerine girişimci perspektifinin entegre edilmesi ve ortak savunuculuk alanlarının belirlenmesi konuları üzerinde duruldu.

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Etkinliğin açılışında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı ile sadece bir çevre politikası değil, topyekun bir kültürel dönüşüm hedeflediklerini ve sürdürülebilir bir geleceğin yalnızca bireysel farkındalıklarla değil sistematik, çok paydaşlı ve kolektif bir dönüşümle mümkün olabileceğini söyledi.

SIFIR ATIK VAKFI GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ NASIL AÇABİLİR?

Etkinliğin temel amacının çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden girişimcilerle ortak bir vizyon geliştirmek olduğunu dile getiren Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Şayet biz çevre konularındaki ticari ekosistemin gelişmesine liderlik etmezsek, bu alandaki ekosistemi desteklemezsek, bu alandaki girişimler yeteri kadar hızlı büyüyemeyecek ve piyasada, kamuda, özel sektörde hak ettiği yeri bulamayacak. Bu bağlamda biz bugün bu toplantıda sizlerle şunu tartışmak istiyoruz: Sıfır Atık Vakfı siz değerli girişimcilerin önünü nasıl açabilir?" Dünyanın iklim ve çöp krizine doğru sürüklendiğini, bu nedenle artık çevre dostu olmanın tercih değil, zorunluluk olduğunu söyleyen Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" Girişimi'nin Türkiye'nin bir başarısı olarak doğduğunu ancak bugün gelinen noktada artık sadece ulusal bir projeden ziyade küresel bir sorumluluğun taşıyıcısı olduğunu kaydetti. REKLAM Ağırbaş'ın konuşmasının ardından etkinliğe katılan 13 girişimci, hazırladıkları sunumlarla girişimlerini tanıttı. PROJELERE SIFIR ATIK VAKFI'NDAN SERMAYE DESTEĞİ Etkinlik sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ağırbaş, etkinlik kapsamında çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık alanında ortak bir akıl oluşturmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden, farklı bölgelerinden gelen genç girişimcilerle buluştuklarını belirtti. Çevre ve sıfır atık konusunda fikri olup girişim sermayesi olmayanlar için bir çağrıya çıkacaklarından bahseden Ağırbaş, "Buradan ben bütün genç girişimcilerimize de seslenmek istiyorum, girişimlerde Sıfır Atık Vakfı her zaman onların yanında olacak. Türkiye'de bu alanla alakalı fikri olan, bir şeyler yapmak isteyen fakat sermayesi olmayan genç girişimcilerimizin sermaye eksikliğini giderecek bir yapıyı Türkiye'ye kazandıracağız. Bu aslında önemli bir adım ve Türkiye'de ilk olacak. Burada temel hedefimiz Türkiye'de sıfır atık, iklim değişikliği ve çevre alanındaki ekosistemin gelişmesini sağlamak" dedi. SOSYAL GİRİŞİMCİLER İÇİN ÇALIŞMALAR Ağırbaş, toplumda farkındalık oluşturmak için sadece ticari değil sosyal girişimlerin de desteklenmesi gerektiğini, bu nedenle vakıf bünyesinde sosyal girişimciler için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Ağırbaş, sözlerini "Sıfır atıkla alakalı fikri olan, bu konuyla alakalı derdi olan bütün vatandaşlarımız vakfımızın web sitesi aracılığıyla bize projelerini iletebilir, fikirlerini iletebilir. Benimle, ekip arkadaşlarımla görüşebilirler. Biz toplumun her kesimini dinleyip ortak akıllı ve ortak fikir oluşturmak istiyoruz" diyerek tamamladı. Toplantıya, Packoroma'dan Zeynep Ilgaz Çiftçi, Habitat Derneği'nden Hasan Basri Cihan, Agripoli'den Arda Kilinçkını, Varsapp'tan Zeynep Eliçin, Ecording'ten Mert Karslıoğlu, Laska'dan Onur Güdü, Carbon Gate'den Okan Dursun, Wasterpresso'dan Cavid Bayramlı, Harcy'den Ahmet Haris Hala Ve Melih Gazi Küşüm, Studio Blai'den Tolga Kalcıoğlu, Yenir'den Dolunay Kaplan, Bugün Yap'tan Serpil Kacal Ve Telvedem'den Ümit Işler katıldı.