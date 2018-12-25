Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde, atık araç lastiklerinin tamamen ayrıştırılarak sanayinin kauçuk ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye'nin bu alandaki en büyük entegre geri dönüşüm tesisi kurulacak.

AKO Grup tarafından gerçekleştirilecek ve 30 milyon dolara mal olacak yatırım, 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Üretime 2020'de başlaması planlanan tesiste, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton atık lastiğin 4'te 1'i nitelikli ham maddeye dönüştürülecek.

Geri dönüşüme tabi tutulacak atık lastikler, niteliklerine göre ayrıştırılarak yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenecek. Böylece otomotiv yan sanayi, ayakkabı, konveyör gibi farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ham madde ihtiyacı yerli imkanlarla sağlanmış olacak.

- "Cari açığa 16 milyon dolarlık katkı sağlayacak"

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının her yıl 11 bin ton civarında geri dönüştürülmüş kauçuk türevi ithal ettiğini belirterek, "Grubumuz tarafından hayata geçirilecek tesis yatırımıyla bu ham maddenin atık dönüşümüyle elde edilmesi, stratejik sektörlerin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacak. Ayrıca, tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin cari açığa 16 milyon dolarlık olumlu katkı sağlamasını öngörüyoruz." dedi.

Yatırımın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "sıfır atık" projesine de katkı sağlayacağına işaret eden Özürün, Türkiye'de atık lastiklerin tüm unsurlarının geri dönüştürülemediğini, tesisin lastik atıkları çelik dahil bütün unsurlarıyla geri dönüştürerek bu anlamda fark yaratacağını bildirdi.

Özürün, yatırım sayesinde atık lastiklerin doğaya zarar vermeden tamamen dönüştürülebileceğini vurgulayarak, alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak tesisin iş makinesi ve kamyon lastiklerinin dönüştürülebildiği ilk tesis olacağını kaydetti.