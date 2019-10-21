21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da Sıfır Atık Mavi Projesi'ne katıldı.
DHA'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık hareketi kapsamında 10 Haziran'da TURMEPA'nın katkılarıyla yeni bir adım atıldı ve Türkiye'yi çevreleyen denizlerin korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Mavi Projesi hayata geçirildi.
Doğal kaynakların korunarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ile gelecek nesillere berrak denizler ve temiz bir çevre bırakmak amacıyla bu mavi yolculuğa toplumun tüm kesimlerini dâhil etmeyi hedefleyen TURMEPA'nın projesine İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da katıldı.
TURMEPA ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında başlatılan iş birliği kapsamında, havalimanı çalışanlarından oluşan 500 kişiye Sıfır Atık Mavi Dönüşüm ve deniz ekosistemi eğitimleri verildi. Ayrıca TURMEPA'nın Türkiye´de bir ilk olma özelliği taşıyan Sualtı Atık Sergisi, havalimanında sergilenecek. Sergi sayesinde milyonlarca havalimanı yolcusunun denizler konusunda farkındalığının artırılması sağlanacak.
AMAÇ SIFIR ATIK KONUSUNDA FARKINDALIK
Havalimanı olarak amaçlarının sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirten İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´nın Kalite ve Güvence Müdürü Şebnem Başsaka, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Sıfır atık yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılının Temmuz ayında yayımlandı. Bizler de havalimanları olarak bu yönetmelik kapsamında sıfır atık belgesini 2020 sonuna kadar almak ve tamamlamak, üzerimize düşen yükümlülükleri tamamlamak zorundayız. Bizim için itici bir güç oldu. Biz kuruluşumuzdan itibaren atık yönetimini sistematik bir şekilde yönetiyoruz. Ancak yeni bir yönetmelik ve yeni bir hedeflerin ortaya konmasıyla birlikte biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için önce eğitimlerle başladık.
Yaklaşık 500 personelimize sıfır atık farkındalığı yaratmak ve bilgilerini biraz güncellemek için TURMEPA ile bir iş birliği sözleşmesi oluşturduk. TURMEPA´nın katkıları ile 5 gün boyunca yaklaşık 500 personelimize sıfır atık konusunda bilinçlendirme eğitimi verdik. Amacımız öncelikle kendi şirket personelimizde farkındalık yaratmak. Akabinde hedefimiz tüm havalimanı çalışanlarına bu farkındalığı kazandırmak. Daha sonra bizi tercih eden yolculara ve yolcu yakınlarına ulaşarak onlarda da benzer farkındalık ve sorumluluk bilincini oluşturmak."
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