01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)’in açıkladığı rakamlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları da dahil olmak üzere, ikinci el sektöründe 7 milyon 614 bin 301 adetlik satış gerçekleştirildi. TÜİK rakamlarına göre ikinci el otomobil sektörü geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14 artış kaydetti.
Söz konusu rakamlar hakkında açıklamalarda bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "2018 Haziran’ında başlayan kur ve faiz hareketi, sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 35 daralmasına neden oldu. Bu olumsuz ortama rağmen ikinci el sektörünün satışları, bir önceki yıla göre artış gösterdi. Özellikle 2019 yılı Temmuz ayından itibaren Merkez Bankası’nın faiz düşürme aksiyonu ile birlikte, gösterge faizlerinin yüzde 24’lerden yarıya inmesi, uzun süreden beri ötelenen otomobil ihtiyacının karşılanmasını sağladı. Sıfır otomobil pazarında, otomobil markalarının elinde talebi karşılayacak stok olmaması, otomobil satın almak isteyenleri ikinci el sektörüne yöneltti” dedi.
İkinci el otomobil fiyatlarının ise 2019 Kasım ayında yüzde 4.4, Aralık ayında da yüzde 6.6 yükseliş kaydettiğine dikkat çeken Emre Ayyıldız, 2020 yılı Ocak ayında ise bu oranın yüzde 6.2 oranında gerçekleştiğini belirtti. Ayyıldız ayrıca, yaşanan fiyat artışları nedeniyle, son bir yıldır tüketicilerin otomobilleri bir yatırım aracı olarak görmeye başladığını söyledi.
'EKONOMİK BİR ALTERNATİF'
Emre Ayyıldız, ikinci el otomobil pazarındaki satışların yükselmeye devam ettiğine işaret ederek, "Ocak ayındaki yükseliş trendi de bunun en büyük göstergesi. Fiyatlar yükselse de ikinci el otomobil pazarı daha ekonomik bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca son yıllarda ikinci el pazarına giren kurumsal firmaların sayısının artması pazara olan güveni artırdı. Böylece talep sıfırdan ikinci ele kaydı. Düşük faiz ortamı devam ettiği sürece bu pazardaki talebin yüksek seyri korunacaktır" ifadesini kullandı.
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