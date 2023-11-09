'Şifalı eldiven' ile hasta tedavi ettiğini söylüyordu! Fenomen Şüheda Kaya'nın serveti gündem oldu!
Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat ailesinin olayından sonra mercek altına fenomen Şüheda Kaya da alındı.
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Dilan Polat-Engin Polat ve Özlem-Tayyar Öz, Şule Kayatürk ve Yasin Türk çiftlerinden sonra bu sefer gündeme "Şifali eller" ile hasta tedavi ettiğini iddia eden Şüheda Kaya geldi.
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Şifalı eldivenler ile hastaları tedavi ettiğini söyleyerek lüks bir hayat yaşayan Şüheda-Cem Kaya çiftinin mal varlığı sosyal medyada gündem oldu.
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‘Canlandıran Şifa Kurumları’ isimli bir alternatif tıp merkezi kuran fenomen Kaya çifti, taktığı eldivenlerle hastalara masaj yaparak şifa dağıttığını iddia ediyor.
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‘Canlandıran Şifa Kurumları’ isimli merkezin internet sitesine girildiğinde ise "Belgelerimiz" adı altında sergilenen belgelerin dördünün örnek belge olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Fenomen çiftin bir süre önce dünyanın en pahalı otellerinden biri olan ve geceliğinin 50 bin TL olduğu bilinen Burj Khalifa'da yaptığı paylaşım da sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer aldı.
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Yapılan bu paylaşımlar sonrası çiftin yaptıkları işler ve mal varlıkları tartışma konusu haline geldi.
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Fenomenlerin lüks hayatlarının ve mal varlıklarının araştırmasına Kaya çiftinin de dahil olup olmayacağı merak konusu oldu.
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