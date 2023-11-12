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        Haberler Magazin “Şifalı eldiven” ile gündem olmuştu! Şüheda Kaya hakkında çıkan iddialara yanıt verdi!

        "Şifalı eldiven" ile gündem olmuştu! Şüheda Kaya hakkında çıkan iddialara yanıt verdi!

        Dilan Polat-Engin Polat ve Özlem-Tayyar Öz, Şule Kayatürk ve Yasin Türk çiftlerinden sonra bu sefer gündeme "Şifali eller" ile hasta tedavi ettiğini iddia eden Şüheda Kaya geldi. Fenomen isim hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:58
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        • 1

          Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat ailesinin olayından sonra sosyal medyanın tanınan isimlerinden Şüheda Kaya hakkında da iddialar ortaya atıldı.

        • 2

          9 yıl önce marka kurup eşarp tasarımı yapmaya başlayan Şüheda Kaya, şimdilerde iddialara göre gümüş eldivenlerle masaj yaparak hasta iyileştiriyor.

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          Dubai'de geceliği 50 bin TL olan otelde kaldığı ve iş yeri belgelerinin örnek belge olması iddialarıyla gündeme gelen Şüheda Kaya, hakkında çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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          Eleştiri oklarının hedefindeki Şüheda Kaya Show Haber'e konuştu. Fenomen isim "Şifalı eldiven mi satıyorsunuz?" sorusuna "Şifalı eldiven diye isim koymuşlar. Geceliği 50 bin TL'lik bir otelde kaldığım iddia edilmiş. Sadece gümüş bir eldiven var, hiçbir illegal işimiz yok." dedi ve ekledi: "Biliyorsunuz ki gümüşün güzel bir etkisi var. Sadece ele takılan manuel masajın onunla beraber olduğunu düşünün."

        • 5

          Kaya konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Herhangi bir güzellik salonum, merkezim yok benim. Benim, ailemin evimin içini, iş yerlerimizi bu platformda hiç kimse görmemiştir."

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          Öte yandan Kaya'nın internet sitesindeki bazı belgelerin de örnek yani sahte olduğu iddialarına ise Şüheda Kaya: "Eğer bunda sıkıntı olsaydı devlet bunun girişine izin vermezdi." şeklinde cevap verdi.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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