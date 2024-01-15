Şifa niyetine tüketilen Çubuk turşusuna talep arttı

Müşterilerimiz turşunun ve turşu suyunun gribe çok iyi geldiğini söylüyor. Daha önce pandemi döneminde turşu suyunu çok satmıştık, şimdilerde de çok rağbet var turşuya. Bu sezonun turşusu çok az kaldı, stoklarımız tükenmek üzere. Bu nedenle 2024 yılı üretimimizi iki katına çıkartmayı düşünüyoruz."