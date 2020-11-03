Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

Tunis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Sierra Leone ve Türkiye arasındaki ilişkileri son derece önemsediklerini söyleyen Tunis, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan anlaşmaları hatırlatarak, "Bugün burada bulunmam geçtiğimiz yıl yapmış olduğum ziyaretten çok daha önemli. Bugün çok daha önemli bir adım atıyoruz. Buradaki büyükelçiliğimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu Sierra Leone ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir faktör." ifadelerini kullandı.
Ülkesinde halkın Türkiye'yle ilişkilerde iş birliğinin seviyesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Tunis, "Türkiye ile Sierra Leone arasında düzenli olarak uçuşlar gerçekleşiyor. Aynı zamanda çok önemli bazı anlaşmalar da imzalandı. Bütün bunlar iş birliğimizin derinleştirilmesi için son derece önemli." diye konuştu.
Tunis, ticaret, kültür ve tarım gibi alanlarda iki ülkenin uzun vadeli ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, "Bütün bunlar her zaman ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz için bir fırsat. Sierra Leone, Türkiye'yi uluslararası sistemde güvenilebilir bir ortak olarak değerlendiriyor. Son derece önemli olan karşılıklı çıkarlarımızın odaklandığı hususları müzakere etmeye devam ediyoruz." dedi.
- "Türkiye'nin yardımlarıyla Kovid-19'a karşı tepki mekanizmamız güçlendi"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin Sierra Leone'ye yardım malzemesi yolladığını hatırlatan Tunis, "Bu zor zamanlarda Türkiye’den aldığımız yardımlar aslında bizim hastalığa karşı tepki mekanizmalarımızı güçlendirdi ve bu hastalıkla daha iyi mücadele edebildik. Gerçekten mücadele edebildiysek bunu Türkiye gibi ortaklarımıza borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Tunis, Türkiye'den Sierra Leone'ye yardımların devam edeceğinin de altını çizerek, ülkesinde salgının kontrol altına alındığını söyledi.
Sierra Leone'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için de salgının tehdit oluşturmadığını vurgulayan Tunis, toplantı öncesinde yapılan anlaşmalar ve Türkiye ile olan ticari ilişkilere de değindi.
Çifte vergilendirmeye yönelik anlaşmayla ilgili konuşan Tunis, şöyle devam etti:
"Bu anlaşma birçok önemli ve büyük firmanın Sierra Leone’ye yatırım yapmasını sağlayacaktır. Ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Özellikle maden sektöründe, tarım sektöründe, balıkçılık sektöründe ve altyapı alanında çok büyük çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Burada ortaklarımızın fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin zamanı geldi diye düşünüyorum."
Türkiye'ye gelen Afrikalıların Türkiye'nin ileriye dönük bakış açısına sahip olduğuna ilişkin düşünceler edindiği aktaran Tunis, "Her zaman Türkiye ile dayanışma içinde olacağız. Aynı zamanda uluslararası konularda da sürekli ikili iş birliğimizi ve birbirimizle dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.
Tunis, müzakereleri süren anlaşmaların da bulunduğunu belirterek, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini, ticaret ve yatırımla ilgili hedeflere de ulaşmaya dair inançları bulunduğunu ifade etti.
- "Kar amacı gütmeyen kurumlar halklar arası ilişkiyi destekleyecek"
Ülkesindeki Türk yatırımlarına ilişkin soruya yanıt veren Tunis, birçok Türk şirketinin Sierra Leone'de iş yaptığını belirterek, "Bugün belli anlaşmaların imzalanmış olması Türk firmalarının çok büyük altyapı projelerini üstlenmesini sağlayacaktır." diye konuştu.
Sierra Leone hükümetinin yatırımcılar için iyi bir ortam oluşturmaya çalıştığını belirten Tunis, "Türkiye'yi ticaret ve yatırım portföyümüzü genişletebilecek stratejik bir ortak olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda iyi bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz ve bu konuda çok iyimserim çünkü birden fazla firmanın ülkemizle ilgilendiğini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Tunis, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kurumların da Sierra Leone'de bulunmasının ülke için önemli olduğunu vurgulayarak, "Sadece kar amacı güden değil, kar amacı gütmeyen kurumların da ülkemizdeki varlığı halklarımız arasındaki ilişkiyi destekleyecektir." ifadesini kullandı.
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