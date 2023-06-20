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Bartın'da şiddetli yağışta tünel içinden sel suları aktı

Çok sayıda kentte taşkınlara yol açan şiddetli yağış Bartın'da bir tünelde zor anlara yol açtı. Amasra ilçesine giden tünel girişinde şelale gibi akan sel suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri bölgede önlemler aldı

Giriş: 20.06.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
Şiddetli yağışta tünel içinden sel suları aktı
Şiddetli yağışta tünel içinden sel suları aktı
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DHA

Bartın’da sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Amasra ilçesine giden 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi.

DHA'nın haberine göre sürücüler zor anlar yaşarken, araçlarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Karayolları ekipleri ve trafik polisleri bölgede önlem aldı.

5 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Arıt köyünden akan derenin debisi yükseldi. 5 köye ulaşım sağlayan köprü kapanırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor.

Amasra ilçesine bağlı Çakrazşeyhler ve Göçgündemirci köylerindeki yoğun yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı. Amasra Belediyesi, hoparlörlerden yoğun yağış nedeniyle dere kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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