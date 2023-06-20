Şiddetli yağışta tünel içinden sel suları aktı

DHA'nın haberine göre sürücüler zor anlar yaşarken, araçlarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Karayolları ekipleri ve trafik polisleri bölgede önlem aldı.

Bartın’da sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Amasra ilçesine giden 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi.

Amasra ilçesine bağlı Çakrazşeyhler ve Göçgündemirci köylerindeki yoğun yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı. Amasra Belediyesi, hoparlörlerden yoğun yağış nedeniyle dere kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.