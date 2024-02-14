Çanakkale'de taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi
Şiddetli yağış Çanakkale'de de taşkınlara yol açtı. Kentte Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle bazı tarım alanları sular altında kaldı
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Çanakkale'deki bazı tarım arazilerinde, Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi sürüyor.
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AA'da yer alan habere göre Troia Antik Kenti yakınındaki Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale mevkilerinde dün kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan taşkının ardından arpa ve buğday ekili arazilerde zarar oluştu.
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Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle dere yatağındaki Kalafat-Yeniköy yolunu emniyet şeridi çekerek ulaşıma kapattı.
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Kuvvetli yağıştan debisi yükselen çay ile taşkından etkilenen buğday ve arpa ekili tarlalar, dronla görüntülendi.
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Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, yaptığı açıklamada, bölgede taşkının etkisinin sürdüğünü söyledi.
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Şen, bundan sonra taşkınların yaşanmaması ve arazilerinin olumsuz etkilenmemesi için çayın temizlenmesini istediklerini söyledi.
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