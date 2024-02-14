Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şiddetli yağış Çanakkale'de taşkınlara neden oldu! Karamenderes Çayı'nın debisi yükseldi - Son dakika haberi

        Çanakkale'de taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi

        Şiddetli yağış Çanakkale'de de taşkınlara yol açtı. Kentte Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle bazı tarım alanları sular altında kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çanakkale'deki bazı tarım arazilerinde, Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi sürüyor.

        • 2

          AA'da yer alan habere göre Troia Antik Kenti yakınındaki Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale mevkilerinde dün kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan taşkının ardından arpa ve buğday ekili arazilerde zarar oluştu.

        • 3

          Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle dere yatağındaki Kalafat-Yeniköy yolunu emniyet şeridi çekerek ulaşıma kapattı.

        • 4

          Kuvvetli yağıştan debisi yükselen çay ile taşkından etkilenen buğday ve arpa ekili tarlalar, dronla görüntülendi.

        • 5

          Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, yaptığı açıklamada, bölgede taşkının etkisinin sürdüğünü söyledi.

        • 6

          Şen, bundan sonra taşkınların yaşanmaması ve arazilerinin olumsuz etkilenmemesi için çayın temizlenmesini istediklerini söyledi.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Habertürk Anasayfa