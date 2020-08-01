Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - ARDAHAN

Ardahan'da öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.Ani yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ve Karagöl mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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