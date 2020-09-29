Şiddetli rüzgar Konya'da ağaçları devirdi!

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Konya’da dün öğle saatlerinden sonra güneşli hava yerini önce bulutlara ardından rüzgara bıraktı. Yaklaşık 5 dakikada şiddetini artıran rüzgar bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine neden oldu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, yarım saat etkisini sürdüren rüzgarda, üzerine ağaç devrilen araçlar zarar görürken bazı binaların çatısından kopan oluk girişleri ile kiremitler de yollara savruldu.