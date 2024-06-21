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        Haberler Gündem Güncel Şiddetli rüzgar ağaçları söktü! | Son dakika haberleri

        Şiddetli rüzgar ağaçları söktü!

        Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü. Kentte kayısı bahçelerinde hasar oluştuğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:27
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        Şiddetli rüzgar ağaçları söktü!
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü, kayısı bahçelerine zarar verdi.

        İHA'nın haberine göre son günlerde yoğun sıcakların yaşandığı Elazığ'da bazı bölgelerde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        "HASAT ÖNCESİ MADDİ KAYIP YAŞADIK"

        Dün öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılırken, yine akşam saatlerinde rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

        Son olarak Baskil ilçesinde de şiddetli rüzgar etkili oldu. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kayısı ağaçları devrilirken, meyveler de yere döküldü. Üreticiler, hasat öncesi oluşan bu durum nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını söyledi.

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        #haberler
        #Elazığ
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