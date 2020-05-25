Şiddetli fırtına çatıları uçurdu - ARDAHAN

AA

Bu nedenle kent merkezindeki enerji nakil hatları zarar görünce elektrik kesintisi yaşandı.Bazı evlerin çatısını uçuran fırtına sırasında Halil Efendi Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direğinin üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı.Vatandaşlardan Salih Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın çok şiddetli olması dolayısıyla hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Leylek yuvasında çıkan yangın şükür kısa sürede söndürüldü. Yangın elektrik hatlarından kaynaklı çıktı." diye konuştu.