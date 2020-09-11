KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR

Muş'taki bir hastanede çalışan 30 yaşındaki Ali Güntaş, yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.
Hastalığın başlarında sadece öksürük şikayeti olduğunu söyleyen Güntaş, akşam işten geldikten sonra bir anda birçok belirtinin ortaya çıktığını belirtti. Ateş, nefes darlığı, sırt ağrısı ve öksürük gibi belirtilerin yarım saat içinde ortaya çıktığını ifade eden Güntaş, şöyle konuştu:
"Hemen 112'ye haber verdim, gelip beni evden aldılar. Sağlık çalışanı olduğum için virüs büyük ihtimalle bana hastanede bulaştı. Doktor bana yarım saat içinde bütün belirtilerin görülmesinin çok nadir olduğunu söyledi. İlk gün çok zorlandım, şiddetli ağrılarım oldu. Kronik hastalığı olanların daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela bende yıllardır bel fıtığı var. Beni en çok zorlayan ağrı bel ağrısıydı. Çok şiddetliydi, yataktan kalkamıyordum. Namaz kılmakta çok zorlanıyordum. Onun için uzanarak namazımı kılıyordum. Çok şiddetli bel ağrılarım oluyordu. Baş ağrısı nedeniyle önümü göremiyordum. Gözlerim bulanıklaşmıştı. Ateş ve öksürük sürekli vardı."
Hastalıktan hem fiziksel hem de psikolojik anlamda çok etkilendiğini vurgulayan Güntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Halen bende halsizlik ve öksürük var. Çok çabuk yoruluyorum. Sağlık çalışanı olmam dolayısıyla en üst seviyede önlem almama rağmen virüs bana bulaştı. Önlemlerin yeterince alınmadığı yerlerde hastalık daha çabuk bulaşıyor. Virüsün sadece kendimize değil, çevremizdekilere bulacağını düşünerek tedbirleri en iyi şekilde almamız lazım. Kronik hastalığı olanlar olabilir. Bunların hakkına girmemek için çok dikkat etmek gerekiyor. Hastanede olduğum zaman yaşlı bir amcayı getirmişlerdi. Onun iniltileri psikolojimi çok kötü etkiledi. Virüs, o kadar onu etkilemişti ki acıdan bağırıyordu. 'Kurtarın beni' diye bağırıyordu."
- "Sağlık çalışanlarının maddi ve manevi anlamda desteğe ihtiyacı var"
Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede büyük bir fedakarlıkla çalıştığının altını çizen Güntaş, şunları kaydetti:
"Hastanede olduğum süreçte doktorların, hemşirelerin, diğer sağlık çalışanları ve personelin nasıl çalıştığına şahit oldum. Sayın Bakanımızın da bunun farkında olduğunu biliyoruz. Ancak, önlemler yetersiz kalabiliyor. Sağlık çalışanının sayısı az olabiliyor. Sağlık çalışanlarının maddi ve manevi anlamda desteğe ihtiyacı var. Çünkü bu psikolojik bir süreç. Sağlık çalışanlarının psikolojik durumu ne kadar iyi olursa bu süreç o kadar iyi atlatılır. Örneğin ben 4B süresiz sözleşmeli personelim. Burada 4'üncü yılım bitmek üzere. Sözleşmeli olduğum için birçok özlük haktan yoksunum. Kadrolu personelle aynı işi yapmamıza rağmen aynı statüde değiliz. Maaşlarımız da haliyle daha az. Bir sağlık çalışanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan durumumuzu değerlendirmeleri ve göz önünde bulundurmalarını istiyorum."
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