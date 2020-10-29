Şiddeti Önleme ve İzleme merkezleri 120 bin kişiye destek verdi

Bakanlık, Türkiye genelindeki ŞÖNİM'ler, kadın konukevleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla şiddet mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor.
ŞÖNİM ve SHM'lerin tamamında "Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları" oluşturarak hizmetlerin daha etkin ve ulaşılabilir hale gelmesini sağlayan Bakanlık, kadınların ve beraberindeki çocukların maruz kaldıkları her türlü şiddetten korunması, gereken tedbirlerin alınması, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve nedenlerinin araştırılması amacıyla hizmet veren ŞÖNİM'ler aracılığıyla binlerce kişiye ulaştı.
AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, şiddet mağdurlarının yanı sıra şiddete meyilli kişilere de uzmanlarca destek sağlanan ŞÖNİM'lerden 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 102 bin 743'ü kadın, 8 bin 737'si erkek, 8 bin 396'sı çocuk toplam 119 bin 876 kişi yararlandı.
- Kadın konukevlerinden 42 bin kişi yararlandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelere bağlı kadın konukevleri ise 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında toplam 42 bin 396 mağdura hizmet verdi. Bu kişilerin 26 bin 347'sini kadınlar, 16 bin 49'unu da beraberindeki çocuklar oluşturdu.
- Şiddet mağduru kadınlara uzaktan eğitim desteği
Bakanlık, gelecek yıl, kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduruna ve şiddet uygulayana yönelik hizmet sunan kurum ve kuruluşların kapasiteleri ile kurumlar arası koordinasyonu artırmak üzere çalışmalar yürütecek.
Bu kapsamda kadın konukevlerinin ihtisaslaşmasına ilişkin çalışmaların ve hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla asgari düzeyde standart oluşturulacak. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların çocukları ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik Uzaktan Eğitim Portalı aracılığıyla eğitimler verilecek.
İçişleri Bakanlığı öncülüğünde elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması için hukuki ve teknik altyapı çalışmaları tamamlanacak.
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