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Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, bir arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. (36) ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kâbusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine, 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. 26 Aralık 2016 günü görülen karar duruşmasında çift boşandı.
'HER AY ADLİYE KORİDORUNDAYIM'
Boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir ise, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Çocuğumun da ailemin de benim de can güvenliğimiz yok. 2011'den beri bana sistematik olarak fiziksel şiddet, hakaret ve tehditlerde bulunuyor. Didim Adliyesi'ne yaptığım 46 şikayetime soruşturma açıldı ancak herhangi bir sonuç alamadık. 2016'dan beri süren şiddet davam ediyor. Hayatım altüst oldu. En son çocuğumun okulunun önünde otomobilim yumruklandı, ölüm tehditleri aldım. Yetkililere sesleniyorum. Her ay düzenli olarak koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Sesimi, ölmeden önce duyun. Yardım istiyorum. Özgecan ve Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Oğlum ilkokula gidiyor, pedagog yardımı alıyor. Evden çıkarken bana 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor. Girdiğim işlerden tehditler yüzünden çıkmak zorunda kalıyorum. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Lütfen, sesimi duyun" dedi.
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