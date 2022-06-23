Şiddet gördüğü eşini öldüren ve tahliye edilen kadından ilk açıklama

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Zafer Samancı'nın haberine göre olay 4 Ocak'ta Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşandı. İddialara göre eve alkollü gelen Mustafa Koç, lavabonun kenarında gördüğü böceği bahane ederek 17 yaşındaki oğlu, 13 yaşındaki kızı ve eşi Fatma Koç'u darp etmeye başladı.

3 çocuk sahibi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden bıçaklayıp öldürdü.

Olay sonrası gözaltına alınan Fatma Koç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Dün Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan Fatma Koç tahliye edildi.

KAYINVALİDESİ DAVACI OLMADI

5 ay sonra çocuklarına kavuşan Fatma Koç, "Böyle bir şey hiç beklemiyor, ummuyordum. Ben kötü biri değilim karıncaya bile kıyamam asla istemediğim bir olay yaşandı. Şimdi tahliye olduğum için çok mutluyum. Dünden bu yana geçmiş olsun diye gelip giden çok oldu. Bu süreçte eşimin anne ve babası bana çok destek oldu" dedi. Cezaevinden çıktıktan hemen sonra Beyşehir’e döndüğünü dile getiren Fatma Koç "Evime geldim, çocuklarıma kavuştum. Onlarla yemek yedim. Evlatlarımla birlikte yattım. Mutluluktan gözyaşlarımız hiç dinmedi" ifadelerini kullandı.

Oğlu gelini tarafından öldürülen ve gelini Fatma Koç’tan davacı olmayan Güllü Koç ise "Sabaha kadar mutluluktan ağladım. Sabah kahvaltımızı yaptık. Torunlarımın aylardır yüzü gülmüyordu. Onların yüzü güldü. Ben de çok mutluyum" diye konuştu. Fatma Koç’un avukatı Şefika Doğan, ilk celsede alınan tahliyenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "İlk celsede tahliye beklenen bir karar değildi. Çok mutlu olduk. Bundan sonraki süreçte güzel bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.

Fotoğraf: Haberturk.com