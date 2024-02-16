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        Haberler Gündem Güncel Seyhan Devlet Hastanesi'nde hasta, doktoru yumrukladı - Güncel haberler

        Adana'da doktora yumruklu saldırı kameralara yansıdı

        Sağlık çalışanlarına şiddet bitmek bilmiyor. Bu kez Adana'da bir hasta, tartıştığı doktoru yumrukladı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi. Doktor acil serviste tedavi altına alınırken gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:20
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        Şiddet bitmiyor! Hastadan doktora yumruk
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        Adana’da hasta doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

        İHA'nın haberine göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesindeki Seyhan Devlet Hastanesinde dün akşam meydana geldi.

        DEHŞET ANLARI KAMERADA

        İddiaya göre hastanenin acil servisine tedavi olmak için gelen Bekir G.(50) görevli doktor Hüseyin D. (30) ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı.

        Tartışma devam ederken Bekir G. (50), koltukta oturan doktora birden yumruk attı. Yumruğun etkisiyle doktor geriye doğru savruldu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

        Olaya Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.

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        #haberler
        #adana
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