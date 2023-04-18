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Sıçan Adası'ndaki kayalıklarda kadın cansız bedeni bulundu

Antalya'da tekne gezintisine çıkan turistler, Konyaaltı ile Beldibi arasında yer alan Sıçan Adası'ndaki kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi gördü. İhbarla adaya gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, kadın cansız bedeni ile karşılaştı

Giriş: 18.04.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Sıçan Adası'nda cinayet! Kayalıklarda turistler buldu ve... - En son haberler
İHA

Antalya'daki Sıçan Adası kayalıkları üzerinde kadın cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi ile Beldibi arasında yer alan Antalya-Kemer Karayolu açıklarındaki Sıçan Adası'nın kayalıklarında yaşandı. Bölgede tekne ile gezinti yapan turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişi fark etti.

İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, hareketsiz kişinin hayatını kaybeden bir kadın olduğunu tespit etti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından bota alınan cansız beden, ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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