"AYAKLARIMI BİR DAKİKA SUDA TUTAMADIM"

Ziyaretçilerden Mehmet Bükümen ise Nevşehir'den kardeşinin düğünü vesilesiyle ilk kez Girlevik Şelalesi'ne geldiğini belirterek, "Sağ olsun damat bey bizi buraya gezmeye getirdi. Gerçekten serin bir havası var, sanki ağustos ayında değilmişiz gibi. Ayaklarımı 1 dakika suyun içerisinde tutamadım. Nevşehir'e benzer bir karasal iklimi var. Ancak ne yazık ki bizde şelale yok. Burayı gerçekten çok sevdim. İnanılmaz güzel bir yer" diye konuştu.