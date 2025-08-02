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        Haberler Gündem Sıcaklıklar 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı

        Sıcaklıklar 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı

        Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 22:58 Güncelleme: 02.08.2025 - 22:58
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        7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

        Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.

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        #Sıcaklıklar
        #meteoroloji
        #haberler
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