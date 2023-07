Sıcak hava dalgalarının nedeni iklim değişikliği

Bilim insanları, iklim değişikliği olmasaydı, bu ay başından itibaren Avrupa'nın güneyi, ABD'nin bazı bölgeleri, Meksika ve Çin'de görülen sıcak hava dalgalarının yaşanmasının neredeyse imkansız olduğunu ve iklim değişikliği nedeniyle bu sıcak hava dalgalarının daha sıcak ve uzun olduğunu tespit etti.

Aralarında Londra Imperial College Grantham Enstitüsü, Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi ve Küresel Afet Hazırlık Merkezi olmak üzere Birleşik Krallık, Hollanda ve ABD'deki üniversite ve meteoroloji kurumlarından bilim insanlarının yer aldığı World Weather Attribution'dan yedi araştırmacı, iklim değişikliğinin son dönemde sürekli hale gelen yüksek sıcaklıklardaki etkisini ölçtü.

Bilim insanları, bu etkiyi ölçmek için hava durumu verilerini ve bilgisayar modeli simülasyonlarını analiz ederek 1800'lerin sonundan beri yaklaşık 1,2 dereceye ulaşan küresel sıcaklık artışının ardından bugünkü iklimi geçmişteki iklimle karşılaştırdı.

Bu ay Avrupa'nın güneyi, ABD'nin bazı bölgeleri, Meksika ve Çin'de sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıkmasına neden olan şiddetli sıcak hava dalgaları, sıcaklık alarmlarına, orman yangınlarına, sıcaklığa bağlı olarak hastaneye başvurmaya ve ölümlere yol açtı.

Her bölgede sıcaklığın en tehlikeli olduğu dönemlere odaklanılan analizde, Avrupa'nın güneyinde 7 gün boyunca, batı ABD, Teksas ve kuzey Meksika'da 18 gün boyunca ve Çin'in alçak bölgelerinde 14 gün boyunca ortalama maksimum sıcaklıklar dikkate alındı.

Sıcak hava dalgaları, artık olağan dışı olaylar değil

World Weather Attribution'un ilişkilendirme analizinde bilim insanları, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu ayın başından beri yaşanan sıcak hava dalgalarının görülmesinin iklim değişikliği olmasaydı neredeyse imkansız olacağını, ancak fosil yakıtların yakılmaya devam edilmesi ve diğer insan faaliyetlerinin yol açtığı küresel ısınma nedeniyle sıcak hava dalgalarının "artık olağan dışı olaylar olmadığını" tespit etti.

REKLAM

Analize göre, iklim değişikliği Çin'deki sıcak hava dalgasını en az 50 kat daha olası hale getirirken, sıcak hava dalgalarının daha sıcak, uzun ve sık yaşanmasına neden oldu.

İklim değişikliği nedeniyle, Avrupa'da sıcak hava dalgası 2,5 derece, Kuzey Amerika'da 2 derece ve Çin'de 1 derece daha sıcak oldu.

Bu tür olaylar artık Kuzey Amerika'da yaklaşık her 15 yılda, Avrupa'nın güneyinde her 10 yılda ve Çin'de yaklaşık her 5 yılda bir beklenebilir.