Sıcak hava bunaltıyor - MERSİN

Hissedilen sıcaklığın 40 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 52'yi buldu.Vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki uyarılar ve bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.Dışarı çıkan bazı vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandı ile parklarda serinlemeye çalıştı.Bazı vatandaşların da sahil bandındaki parkurda bisiklet sürdüğü görüldü.

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