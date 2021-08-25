Sıcak hava balonları Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü için havalandı

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde Emre Gölü'nde Afyonkarahisar'ın ilk Frigya Balon Festivali düzenlendi.
Sabah erken saatlerde, gün doğumu ile başlayan etkinlikte 5'i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalandı. Rengarenk balonlar Emre Gölü üstünde güzel manzara oluşturdu.
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, bölgenin en önemli turizm rotalarından Frigya Vadisi için sıcak hava balonlarının kentin en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi.
Sıcak hava balonlarının 2 ay önce uçuşlarına başladığını anlatan Boztepe, "Balon festivalinin bu çerçevedeki en temel amacı da ilde başlayan balon uçuşlarının ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtılması. Bu çerçevede ilk etap da 20 balonla Afyonkarahisar'ın gökyüzü donatıldı." dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Ayazini de vadinin önemli restorasyon çalışmalarıyla ön plana çıkarıldığını kaydetti.
Zeybek, "Afyonkarahisar'ı mermeriyle, lezzetiyle, zaferiyle, sporuyla ve tarihi geçmişiyle de ön plana çıkan bir il haline getirme gayretimiz meyvelerini vermeye başladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Etkinliğe, Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, Vali Yardımcıları Mehmet Keklik, Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile eşi Sevim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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