BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"