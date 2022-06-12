Sıcak çarpmasına dikkat!

İklim krizinin de etkisiyle her geçen yıl daha da artan sıcaklıklar sağlığı tehdit ediyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindekiler, kronik hastalıkları olanlar ve çocuklar için bu risk daha fazla. Aşırı sıcak havanın özellikle beş yaş altı çocukları olumsuz etkilediğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre sıcak kaynaklı yıllık ölüm oranları her çeşit afetten daha fazla" dedi.
ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR
Dr. Şirin Seçkin sıcak çarpmasının yaz aylarında karşılaşılan en kritik sağlık sorunlarının başında geldiğine dikkat çekti. Uzun süre sıcağa maruz kalan kişilerin vücut sıcaklıklarının, hiç hareket edilmese bile normalin üç katına çıktığını belirten Dr. Seçkin "Vücut ısısı belirli bir dereceyi aşınca kısa sürede müdahale edilmezse tüm organlarda geri döndürülemez bir şekilde hasar oluşabiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor" uyarısında bulundu.
İŞTE EN ÖNEMLİ BELİRTİLER
Özellikle küçük çocukları yaz aylarında öğlen güneşinde uzun süre bırakmamak gerektiği konusunda ebeveynleri uyaran Dr. Seçkin "Sıcak çarpması durumunda ateş 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu ısıyı hemen düşürmek gerekiyor ancak ateş düşürücü verilmemeli" dedi. Sıcak çarpmasında; baş ağrısı, mide bulantısı, bilinç kaybı ve kusma gibi belirtilerin önemli olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Böyle bir durumda hemen çocuğu serin bir yere alarak banyo, soğuk su ve buz uygulamasıyla soğutmak çok önemli" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin bilinç kaybı ya da baygınlık durumunda ise muhakkak bir hastaneye götürmek gerektiğinin altını çizdi.
SOĞUKTAN DEĞİL SICAKTAN KORKUN
Bebekleri ve çocukları soğuktan ziyade sıcaktan korumak gerektiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Yaz aylarında çocukları fazla giydirmeyin, öğle sıcağında mümkünse dışarı çıkarmayın ve kapı-pencere açarak bulunduğu ortamı serinletin" dedi. Dr. Seçkin "Bebekler, çocuklar, yaşlılar ya da hayvanlar, sıcak havada arabada beş dakika için bile olsa asla tek başına bırakılmamalı. Bu asla yapılmaması gereken bir hata. Dışarıda hava 30 derece ise kapalı bir arabada bu 50 dereceyi bulabiliyor" uyarısında da bulundu.
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