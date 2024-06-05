Sıcağa dayanamayan elektrik telleri bomba gibi patladı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde aşırı sıcağın etkisiyle kopan elektrik telleri bomba gibi patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaz mevsiminin gelmesiyle Hatay'da termometreler 40 dereceyi gösterdi.
Arsuz'un Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde elektrik tellerinde genleşme oldu.
BOMBA GİBİ PATLADI
Genleşmenin etkisiyle kopan tellerde patlama yaşandı. Bölgeye arızanın giderilmesi için ekipler gönderildi.
Tedirginliğe neden olan patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
"ÜZERİNDEN ARAÇLAR GEÇTİ"
Rıdvan Kurt, "Olay sırasında ben ve personellerim içeride oturuyorduk, elektrik tesisatımızı yeni yaptırmıştık. Biz kendi ana şalterimiz yandı, patladı diye düşündük; şalterleri kapatıp dışarı çıktık. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin koptuğunu gördüm, hatta patlayan elektrik kablolarının üstünden geçen araçlar oldu. Ben de kendi imkanlarımla dubaları ve çöp konteynerlerini falan kablonun etrafına koyarak önlem aldım. Sonra polisleri ve elektrik arıza hattını aradım" ifadelerini kullandı.
EKİPLER KOPAN TELLERİ ONARDI
Elektrik tellerinin aniden yaşanan patlamayla alev aldığını belirten Hasan Ozan Özyalçın da "Bir anda düştü zaten ve her yere ciddi anlamda böyle bir elektrik dalgalanmaları gerçekleşti ve alev aldı. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.