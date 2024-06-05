Sıcağa dayanamayan elektrik telleri bomba gibi patladı

Yaz mevsiminin gelmesiyle Hatay'da termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Arsuz'un Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde elektrik tellerinde genleşme oldu.

"ÜZERİNDEN ARAÇLAR GEÇTİ"

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Rıdvan Kurt, "Olay sırasında ben ve personellerim içeride oturuyorduk, elektrik tesisatımızı yeni yaptırmıştık. Biz kendi ana şalterimiz yandı, patladı diye düşündük; şalterleri kapatıp dışarı çıktık. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin koptuğunu gördüm, hatta patlayan elektrik kablolarının üstünden geçen araçlar oldu. Ben de kendi imkanlarımla dubaları ve çöp konteynerlerini falan kablonun etrafına koyarak önlem aldım. Sonra polisleri ve elektrik arıza hattını aradım" ifadelerini kullandı.