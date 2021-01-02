Sibirya'da -40 derecede kahvaltı!

Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve Türkiye genelinde yaşanan kuraklık ülkeyi olumsuz etkiledi.

Türkiye'ye kış gelmemesi nedeniyle pek çok kayak merkezi, yapay karla beyaza döndü... Verimli su kaynaklarımız ise kurudu. Dünyanın en soğuk bölgelerinden olan Sibirya ise her sene olduğu gibi bu sene de dondu.