Günümüzde artık çoğumuzun yaşam şekline dönüşen evden veya farklı ortamlardan mobil bağlanarak şirket verilerine veya online eğitim kurumlarının ağlarına uzaktan erişim, zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Bu gelişmeler siber saldırıları, veri güvenliğini ve verilerin güvenli yedeklenmesi ile geri yüklenmesini BT dünyasının en önemli konuları haline getirdi.

Veri güvenliği açısından bağlantının ve uzaktan erişimin güvenli olmasının önemine dikkat çeken bilgi teknolojileri kuruluşu Mikrolink Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Beste Uçak, bu alanda siber saldırılara karşı iki yeni nesil teknoloji geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye merkezli olarak, 7 ülkede 13 şirketi bulunan Mikrolink’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Uçak, geleneksel VPN sisteminin gelecek nesli olarak değerlendirilen yeni VPSC teknolojisini geliştirerek, BT güvenliğinde iki temel sorununa çözüm getirdiklerini belirtti.

Uçak, “Birincisi, kurumsal ağlara yüksek güvenli erişim ve iletişim, ikincisi de yeni nesil güvenli veri yedekleme ve geri yükleme. Küresel pazarda çığır açan bu yeni teknolojiler, dışarıdan müdahale ve manipülasyona kesinlikle izin vermeyerek, siber saldırıları daha oluşmadan engelliyor” dedi.

TÜRKİYE SİBER SALDIRILARDA 5. SIRADA

Verilen bilgiye göre Türkiye 2019 yılında, dünyada siber saldırıların hedefi olan 5’inci ülke oldu ve bir önceki yıla göre yüzde 33 daha fazla yapılan veri ihlalinde, 1 milyondan fazla kişi hasar gördü. Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 42’sinde yazılım açığı bulunması ve kullanılan zayıf şifreler, hem kişisel verilere hem de şirket verilerine ulaşmaya çalışan siber suçlularının işini kolaylaştırıyor.

Mikrolink olarak, veri güvenliği ve siber saldırılara karşı yüksek düzeyde güvenlik sağladıklarına dikkat çeken Beste Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin ve Avrupa’nın büyük kurum ve şirketlerinin de tercihi olan iki ürünümüzle, bilişim sektöründe anahtar bir rol üstleniyoruz. Milli ve yerli ürünlerimizle küresel pazarda yakından takip edilen bir teknoloji şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Beste Uçak, Mikrolink olarak iş yaptıkları diğer alanlarla ilgili de şu bilgileri verdi:

“7 ülkedeki 13 şirketimizle dünyanın 16 ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye başta olmak üzere, bulunduğumuz ülkelerde Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, Ericsson, Huawei ve Nokia gibi lider mobil operatörlerinin de stratejik çözüm ortağıyız. Zayıf akım, fiber optik, network altyapı, kurulum, bakım, destek ve denetim hizmetleri veriyoruz. Almanya’daki şirketimizle, belediyeler, havalimanları, Deutsche Telekom ve Telefonica gibi kuruluşlarla çalışıyoruz.”