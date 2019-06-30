Siber güvenliği bu kez çocuklar anlattı, aileler dinledi

30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dijital dünyada güvenlik sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de büyük önem taşıyor. Üstelik çocuklar, yetişkinlerin sağduyu ve deneyimine sahip olmadıkları için internette bulunan tehditlere karşı daha savunmasız durumdalar. Çocuklar için dijital bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan Innovera, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 22 Haziran Cumartesi günü Cemile Sultan Korusu'nda düzenlediği etkinlikte aileleri ve çocukları misafir etti. Pedagog Gözde Erdoğan, yarının dijital vatandaşlarını yetiştirecek anne ve babalara, çocukların teknolojiyle ilişkilerini iyi yönetmek ve doğru iletişim korumak için ipuçları verdi. Çocuklar ise Innovera uzmanlarından güvenli internet kullanımına ilişkin ilk eğitimlerini aldı.
Mavi Balina ve MOMO harekete geçirdi
Çocukların internette geçirdiği sürenin hızla arttığına dikkat çeken Innovera Yönetici Ortağı Murat Tora, "Buna karşın, internetle tanışma yaşı 2'ye kadar düşmüş durumda. Yakın dönemde doğrudan çocukları ve gençleri hedefleyen Mavi Balina, MOMO gibi tehlikeler bizi harekete geçirdi. Çocuklarımızı kaliteli içerikler ve doğru bilgiyle beslemek için bugün burada bulunmaktan mutluyuz. Böyle bir sosyal sorumluluk çalışmasıyla hem ebeveynlerin hem çocukların bilinçlenmesine katkı sağlamak istedik. Bu tür etkinlikler genelde anne babalarla sınırlı kalıyor. Oysa uzmanlar gözetiminde, doğrudan çocuklarla diyalog kurulması çok daha etkili sonuçlar veriyor. Bugün de Pedagog Gözde Erdoğan'ın değerli katılımıyla, dijital dünyada kendilerini nasıl koruyacakları, tehlikelere karşı nasıl önlem alacakları konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek için bir aradayız." diye konuştu.
"Çocuğu internetle başbaşa bırakmak, sokağa tek göndermek gibi"
Ebeveynlerden gelen soruları yanıtlayan Pedagog Gözde Erdoğan, "Teknolojinin yapıcı ve yıkıcı yanlarını dikkate almak gerekiyor. Bir çocuğu internet ile baş başa bırakmak, aileler için bu çocuğun dışarıya tek başına çıkması kadar önemli olmalı. İnternete ilişkin güvenlik önlemlerinin erken dönemden itibaren alınması, bunun için de sağlam bir ilişki kurulması gerekiyor." diye konuştu
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