"HİJYEN MALZEMESİNE İHTİYAÇ VAR"

Yazacak çok şey var aslında ama şu an için öncelikli olan bu insanların toprağın üzerinde yattıkları. Dolayısıyla mat en önemli ihtiyaç. Tuvaletler ve her türlü hijyen malzemesine de ihtiyaç var.

Yiyecek, içecek sağlanıyor ama bebek ve çocuklar için mama, bez, süt ihtiyaç, bit salgınını önlemek için ilaç, kuru şampuan, ıslak mendil...