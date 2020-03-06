06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin sınırları göçmenlere açmasının ardından Yunanistan'a doğru geçişler devam ediyor. Gitmek isteyen göçmenlere Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından Yunanistan sınırında gerginlik de sürüyor.
Yunan güvenlik güçleri biber gazı, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale ederken, İçişişleri Bakanı Soylu, sınıra 1000 özel harekat polisinin sevk edileceği bildirilmişti.
Diğer yandan denizden geçmeye çalışan göçmenler de Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
GÖÇMENLERE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU
Şarkıcı Sibel Tüzün, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya göçmek isteyen mülteciler için yardım çağrısında bulundu.
Çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Tüzün, "Bu paylaşımıma yorum yapmadan önce lütfen kalbinizde o çocukları hissedin" açıklamasını yaptı.
Tüzün, o paylaşımına ise şu notu düştü:
Çayırların üzerinde açan bahar çiçekleri gibi... Yetişkinlerin dünyasında neler olduğunu tam olarak anlayamasalar da evlerinden, oyuncaklarından, arkadaşlarından koparılmış küçük çiçekler onlar...
Toprağın üzerinde uyuyup, mart ayında soğuk, yıldızlı gökyüzüne yorgan diye sarılmak zorunda kalan çocuklar... Müsaade ederseniz onlar için biraz zamanınızı almak isterim...
"ONLAR TEPKİ VERMİYOR, ALIŞMIŞLAR"
Kocaman bir alan, girişinde askerler, çıkışında askerler... Gaz atan silahlardan çıkan sesler bizim yüreğimizi ağzımıza getirirken, onlar tepki vermiyor... Alışmışlar...
Dün nereden geldiklerini hayal meyal hatırlıyorlar ama yarın belli değil... Şu anda evleri yaklaşık 10.000 kişi ve görevlilerle paylaştıkları tarladan bozma alan.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!