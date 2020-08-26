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Dizinin yayınlanan tanıtımlarında Ramo'nun Sibel'e öfkesini gören izleyiciler, yeni sezonda Ramo ve Sibel'in aşkını merak ediyor.

"BANA İHANET ETTİĞİNE İNANMAM!"

Tanıtımlarda görüşme odasında Sibel'e kendisine ihanet ettiğine asla inanmadığını söyleyen Ramo'nun hapisten çıktığında çözmesi gereken bir bilmece de Sibel'in ihaneti olacak.

Bu ihanetin arkasındaki sebepleri öğrenmesi gereken Ramo bir yandan İstanbul'un karanlık dünyasının en zirvesine savaş açarken diğer yandan kalbinin en derin yerine inecek.

Ramo, yeni sezonuyla çok yakında Show TV'de!