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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme! - Bursa haberleri

        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!

        Bursa'da, eski sevgilisi 50 yaşındaki İ.Ş. tarafından dövülüp, ölümle tehdit edilen 33 yaşındaki Sibel Kahraman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Burnu kırılan ve yüzünde morluklar oluşan Kahraman, "9 defa yüzüme kafa attı" dedi. Sibel Kahraman'a saldıran eski sevgilisi İ.Ş. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:00
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        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
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        Bursa'da Sibel Kahraman (33), 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. (50) ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu ancak geçen yıl, iddiaya göre, Kahraman, İ.Ş. ile görüşmeme kararı aldı.

        ESKİ SEVGİLİSİNİ RAHATSIZ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine İ.Ş., farklı tarihlerde Karaman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı.

        TAKİP EDİP SALDIRDI

        Son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, 11 Eylül saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden İ.Ş.'nin saldırısına uğradı.

        BURNU KIRILDI, DARP EDİLDİ

        Darp edilen Kahraman, hastaneye götürüldü. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman, darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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        "YÜZÜME 9 DEFA KAFA ATTI"

        Sibel Kahraman, "Kız arkadaşlarımla birlikteydik. Dışarıda, tesadüfen denk geldiğimiz yerlerde, 'Neden buraya geliyorsun' diyordu. Kız arkadaşlarımı da benim yanımda oldukları için tehdit ediyordu. Çıkışta 9 defa yüzüme kafa attı.

        SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

        Dayak olayından sonra hemen kardeşimi aradım ve şikayette bulundum. Hastaneye geldik, raporları aldık ve polise gidip, savcılığa şikayette bulunduk" dedi.

        "SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYE TEHDİT ETTİ"

        İ.Ş.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kahraman, "Bana sürekli 'Kimseyle gezmeyeceksin, kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğim yerlere gelme' diyordu" diye konuştu.

        BURSA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

        Sibel Kahraman'ı darp edip, tehdit mesajları atan İ.Ş.´nin yakalanması için harekete geçen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mudanya ilçesindeki bir evde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Belirlenen adrese giden ekipler İ.Ş.´yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.Ş.´nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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