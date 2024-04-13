Sibel Can ve Bengü bayramda sahne aldı

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sibel Can, bayramın üçüncü gününde KKTC'de sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahneye göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle çıktı. Gecenin sürprizi Sibel Can'a iş insanı hayranından geldi. İsmini vermek istemeyen hayran, şarkıcıya beşibiryerde hediye etti. 87 bin TL'lik jest karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Can, hediye için hayranına teşekkür etti. Kırmızı kurdeleli beşi bir yerdeyi boynuna takarak hayranının jestine karşılık verdi.

Bengü ise Afyonkarahisar'da sahne aldı. İki çocuk annesi şarkıcı, sahneye kızı Zeynep ve oğlu Selim'i de davet etti. Çocuklarıyla beraber kendisini dinlemeye gelenlerin bayramını kutlayan Bengü, "Tüm çocukların yüzünün güldüğü, mutlu olduğu nice bayramlar olsun. Bayram şekerlerimle beraber bayramınızı kutluyoruz" dedi.