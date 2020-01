Sibel Can konserde düştü - Magazin haberleri

Yılbaşında sevenleriyle bir araya gelen Sibel Can, dengesini kaybedip yere düştü. Güvenlik görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Can, bir an için hayranlarını korkuttu. Kısa sürede kendini toparlayan sanatçı, şarkısına kaldığı yerden devam etti.

DENİZ SEKİ

Geçtiğimiz günlerde bir otelde konser veren ünlü şarkıcı Deniz Seki, gecenin bir bölümünde fondaki aydınlatmalara doğru ilerlerken sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düşmüştü.

SERTAB ERENER

Ünlü sanatçı Sertab Erener, geçtiğimiz aylarda Ayvalık konserinde sahnedeki zeminde bulunana halıya takılıp yere kapaklanmıştı.