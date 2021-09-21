"Sayfamı hack'leyip, bahis oynattılar!"

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90'lı yılların ünlü isimlerinden Sibel Bilgiç, sosyal medya hesabının hack'lendiğini duyurdu. Takipçilerini dolandırıcılara karşı uyaran Bilgiç, başına gelenleri de anlatmayı ihmal etmedi.

"SAYFAM ELE GEÇİRİLDİ"

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Sibel Bilgiç, "Sayfam birkaç hafta önce hacker'lar tarafından ele geçirildi. Bahis oynatıp, bu bahisler üzerinden yanlış banka hesapları verip, benim de bu bahislerden para kazandığıma dair post'lar yollandı." dedi.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

"Ben hiçbir şekilde takipçilerimden para veya bahis isteğinde bulunmadığım gibi hiçbir zaman da bulunmayacağım." ifadelerini kullanan Bilgiç, "Lütfen sosyal medyada yapılan bu gibi asılsız bahis/kumar gibi post'lara rağbet etmeyin ve en yakınınız dahi olsa yollanan linklere basmayınız. Sevgilerimle..." şeklinde konuştu.