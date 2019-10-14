Şi Jinping: Çin'i bölmeye çalışanların cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız

14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkesini bölmeye yönelik her türlü girişimin "çiğnenmiş cesetler ve parçalanmış kemiklerle son bulacağını" söyledi. Şi ayrıca, "bu girişimleri destekleyen dış güçleri boş hayaller kurmamaları" konusunda uyardı.
Çin Devlet Televizyonu CCTV'ye göre Şi, bu açıklamayı dün Nepal Başbakanı KP Sharma Oli'yi ziyareti sırasında yaptı.
Hong Kong'da Çin yönetimine karşı aylardır protesto gösterileri yapılıyor. Pekin, Uygur Türklerine yönelik muamelesi nedeniyle de ABD ve diğer ülkelerin baskısıyla karşı karşıya.
22 yıl aradan sonra Nepal'i ziyaret eden ilk Çin lideri olan Şi'nin hafta sonunda geldiği Katmandu'da iki ülke arasındaki demiryolu bağlantılarının genişletilmesini de öngören bir dizi anlaşma imzalaması bekleniyor.
Nepal Başbakanı Oli de açıklamasında ülkesinde Çin karşıtı faaliyetlere izin vermeyeceklerini söyledi.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Çin liderinin bu açıklamaları "Hong Kong'da Çin'in siyasi otoritesinin zorlu bir sınavdan geçtiği bir dönemde yaptığına dikkat çekti.
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini öngören ve tepkiler üzerine geri çekilen yasa tasarısı nedeniyle Haziran'da başlayan gösteriler Çin yönetimine karşı büyük çaplı protestolara dönüşmüştü.
Güvenlik güçleri Hong Kong'daki göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale ediyor.
Hong Kong'daki kriz, Çin'le ABD arasında ticaret savaşının büyüdüğü bir dönemde meydana geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da protestoların bastırılması sürecinde "kötü bir şey olması halinde" Çin'le müzakerelerin zorlaşacağını söylemişti.
ABD geçen hafta Pekin'in Şincan bölgesindeki Müslüman azınlığa muamelesi nedeniyle de 28 Çin şirketini kara listeye almıştı.
Çin'in bölgede bir milyondan fazla kişiyi "radikalleşmelerini" önlemek için "yeniden eğitim" adı altında gözetim kamplarında tutması uluslararası tepkilere neden olmuştu.
Çin lideri, Nepal'den önce Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.
Çin 1950'de asker gönderdiği Tibet'te o tarihten beri "demir yumruk" politikası uyguluyor.
Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Çin yönetimine karşı başarısız bir ayaklanma girişiminin ardından 1959'da Hindistan'a kaçmıştı.
Çin Dalay Lama'yı ülkenin dörtte birinde hak iddia eden "tehlikeli bir ayrılıkçı" olarak niteliyor.
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