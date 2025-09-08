Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Şi Cinping'ten çok taraflılık çağrısı | Dış Haberler

        Şi Cinping'ten çok taraflılık çağrısı

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, çevrim içi BRICS Liderler Zirvesi'nde çok taraflılığı savunma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 21:30 Güncelleme: 08.09.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şi Cinping'ten çok taraflılık çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın düzenlediği çevrim içi BRICS Liderler Zirvesi'nde telekonferans yoluyla konuşma yaptı.

        Şi, konuşmasında bugün dünyada hegemonyacılığın, tek taraflılığın ve korumacılığın giderek arttığı belirterek, "Bu kritik eşikte, Küresel Güney'in ön safında yer alan BRICS ülkeleri, açıklık ve kapsayıcılık ruhuyla hareket ederek, çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret sistemini birlikte savunmalı." dedi.

        "Ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor"

        ABD'yi üstü örtülü eleştiren Şi, "Bir ülkenin yürüttüğü ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor, uluslararası ticaret kurallarının altını oyuyor." ifadesini kullandı.

        Şi, BRICS ülkelerinin, uluslararası alanda çok taraflılığı, eşitliği ve adaleti savunması, merkezinde Birleşmiş Milletlerin olduğu uluslararası düzeni ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu çok taraflı ticaret sistemini koruyarak açık bir dünya ekonomisini muhafaza etmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Küresel yönetimi, Küresel Güney ülkelerinin sesini ve temsilini artıracak şekilde geliştirmenin gereğine işaret eden Şi, daha kapsayıcı bir küreselleşme ile bu ülkelerin uluslararası işbirliğine eşit katılımın ve kalkınmanın meyvelerinden daha fazla yararlanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

        Çin lideri ayrıca, BRICS ülkelerinin kendi içindeki dayanışmasını geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, "BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun neredeyse yarısını, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 30'unu ve dünya ticaretinin 5'te birini oluşturuyor. Büyük doğal kaynaklara, imalat üretimine ve pazarlara sahibiz. Ne kadar yakın çalışırsak dış risklere ve meydan okumalara karşı koymada o kadar dirençli, kabiliyetli ve etkin olabiliriz." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa