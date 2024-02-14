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        Haberler Televizyon Show TV’nin yeni dizisi Bahar'ın ikinci bölümünden tanıtım yayınlandı

        Bahar'dan yeni tanıtım yayınlandı!

        Show TV'nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" bu akşam ekran yolculuğuna başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 01:15 Güncelleme: 14.02.2024 - 01:15
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        Bahar'dan çarpıcı tanıtım!
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        Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara baharı getiren dizi yayınlanan birinci bölümüyle övgü dolu yorumlar aldı. Hayatını eşine ve çocuklarına adayan, hayallerinden onlar için vazgeçen Bahar’a (Demet Evgar) eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) karaciğerini vermemesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ani bir hastalıkta bütün düzeni değişen Bahar’ın hikayesi izleyenleri derinden etkiledi.

        Neslihan Yeşilyurtun yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

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        BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timurun karaciğeri uyumlu çıkar. Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

        HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!

        Oyunculuk performanslarıyla da göz dolduran dizinin yeni bölüm tanıtımı ise izleyicileri şimdiden sabırsızlandırdı. Geçirdiği zorlu ameliyat sonrasında yeni hayatına başlayan Bahar’ın, eski gündelik alışkanlıklarını bırakması ve kendi için yaşamaya başlaması alkış topladı. Bahar’ın “Sevgili eşim Timur ve annem yaptıklarınızı hiç unutmayacağım!” sözleri, dizinin ilerleyen bölümlerinde heyecanın dozunun artacağının sinyallerini verirken; yeniden doğuş hikayesinde Bahar’a destek veren Evren’in (Buğra Gülsoy) “Bence sen çok iyi bir doktor olursun…” cümlesi izleyicileri Bahar’ın yolculuğu konusunda meraklandırdı.

        İşte Bahar’ın 2'nci bölüm tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” her salı saat 20.00’de Show TVde!

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        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
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        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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